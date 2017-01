Kong: Skull Island: in uscita 4 nuovi emozionanti spot TV

Dopo il secondo trailer internazionale e il banner, ecco arrivare quattro nuovi emozionanti spot TV di una delle pellicole più attese di questo 2017: Kong: Skull Island. Diretto dal regista Jordan Vogt-Roberts sappiamo ormai per certo che questo sarà un Kong molto più grande e dalla personalità più spiccata.

Nelle prime immagini la creatura viene addirittura paragonata a un ”dio” e com’è facile intuire, farà di tutto per proteggere l’ambiente in cui vive, dalla minaccia degli esseri umani. Il regista ha più volte ricordato che Kong: Skull Island non vuole essere la solita pellicola sui mostri, ma al contrario vuole far riflettere sul rapporto uomo – natura.

Nel ricco cast ricordiamo che sono presenti attori del calibro di: Tom Hiddleston, la vincitrice del Premio Oscar Brie Larson, Samuel L. Jackson e John Goodman. Con loro anche John C. Reilly, Jing Tian, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Toby Kebbell e Eugene Cordero.

In attesa del film gustiamoci i quattro nuovi emozionanti spot TV rilasciati nelle ultime ore:

Fonte: Collider