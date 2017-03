Kong – Skull Island: la scenografia prende fuoco durante la premiere a Saigon

Nelle ultime ore la premiere a a Saigon di Kong – Skull Island ha preso una piega più che spaventosa, con un grave incendio che ha distrutto l’intero diorama di King Kong.

Il monster movie della Warner Bros./Legendary è stato girato parzialmente anche nella nazione asiatica, quindi c’era grande attesa da parte dei fan e non solo.

All’inizio della spettacolare kermesse è divampato un incendio durante lo show pirotecnico che accompagnava l’esibizione dei ballerini sul maestoso palcoscenico sovrastato da una enorme riproduzione di King Kong. Come potete vedere dai video più in basso le fiamme hanno rapidamente avvolto la scenografia.

Come riportato dai media locali, l’incendio è stato domato in circa 15 minuti e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, tanto che lo screening del blockbuster si è regolarmente tenuto come da programma.

Di seguito potrete vedere i video e le foto dello spaventoso incendio: