Kong: Skull Island: le creature dell’isola ispirate al mondo di Miyazaki

C’è molta attesa per Kong: Skull Island grazie ai trailer e ai teaser che si sono visti fin ora. L’ultima novità rivelata riguarda alcune creature che abiteranno l’isola. Secondo il rapporto del sito americano JoBlo sembra infatti che i disegnatori si siano fortemente ispirati al Re del Anime per eccellenza, Hayao Miyazaki.

Alex Garcia produttore del film ha spiegato che tutto nasce dalla fortuna di avere a che fare con un mondo giurassico, in cui si può viaggiare molto con la fantasia. “Se Kong è il Dio di questo regno, abbiamo voluto che le altre creature di questo regno si sentissero come dei a loro volta. Abbiamo preso come ispirazione La principessa Mononoke e tutto il discorso dei guardiani soprannaturali che proteggono la foresta e gli uomini. Insomma volevamo progettare creature che sembrino realistiche all’inetrno dell’eco sistema, ma che abbiano qualcosa di estremamente magico e che siano belle e terrificanti allo stesso tempo. Proprio come quelle dell’universo di Miyazaki.”

Rispetto al film di Peter Jackson del 2005 Kong:Skull Island non mostrerà soltanto animali che per quanto enormi sono comunque reali. Sembra che i disegnatori abbiano pensato a creature che siano un misto perfetto di realtà e fantasia. Da qui anche il collegamento con Godzilla.