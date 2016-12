Kong:Skull Island – Tom Hiddleston e il crossover con Godzilla

Le foto e i trailer finora apparsi di Kong:Skull Island ci avevano dato qualche indizio sul ruolo dell’attore britannico Tom Hiddleston all’interno della pellicola. Sappiamo che l’interprete vestirà i panni del capitano James Conrad, a capo della spedizione sull’isola del primate Kong. Tuttavia, un video rilasciato su Twitter dall’ufficio stampa del film, ci dà qualche anticipazione molto utile circa il collegamento tra questo e il Godzilla del 2014. Come possiamo notare nel video allegato qui sotto, l’organizzazione Monarch potrebbe rappresentare il ponte affinché i due prodotti si riuniscano e, quindi, dell’attesissimo Godzilla vs. Kong previsto per il 2020. A voi le ipotesi!

This March, the hunter becomes the hunted. @twhiddleston is James Conrad in #kongskullisland. pic.twitter.com/WqpTmwFbe0 — Kong: Skull Island (@kongskullisland) December 30, 2016

Kong:Skull Island sarà nelle sale italiane a partire da marzo 2017. Diretto da Jordan Vogt-Roberts, nel cast troviamo anche: il premio Oscar Brie Larson, Samuel L. Jackson e John Goodman.

