La Battaglia dei Sessi: la recensione del film con Emma Stone e Steve Carell

Il 20 settembre del 1973 novanta milioni di spettatori si incollarono alla tv per assistere ad uno degli eventi sportivi più famosi della storia: la partita di tennis conosciuta come La Battaglia dei Sessi. Il match vedeva contrapporsi Billie Jean King, femminista in lotta con la federazione tennistica americana per la parità di retribuzione tra uomini e donne, al “porco maschilista” (come lui stesso si era definito) Bobby Rings, in uno scontro in cui la posta in gioco andava ben oltre i centomila dollari in palio.

A quarantaquattro anni di distanza, Valerie Faris e Jonathan Dayton (Little Miss Sunshine, Ruby Sparks) portano sul grande schermo l’evento, realizzando un film sul tennis in cui lo sport, perno formale dell’azione, quasi scompare; producendo una pellicola in cui la ricostruzione storica della partita, relegata agli ultimi quaranta minuti, si trasforma in una mera scusa per focalizzare l’attenzione sulle battaglie pubbliche e personali dei personaggi, in particolare quelle della King, alla scoperta di se stessa. La camera segue – a volte in modo un po’ troppo didascalico e retorico – i due protagonisti, interpretati perfettamente da Emma Stone e Steve Carell, nel tentativo di svestirli dalla loro persona pubblica per scavare sotto la superficie, coglierne l’essenza privata e analizzarne il contesto familiare.

Un po’ melò sportivo, un po’ biopic sulla vita di King, un po’ commedia, La Battaglia dei Sessi è un film con più anime che si mischiano – alcune con più successo di altre – per affrontare un’importante pagina della lotta ai diritti delle donne. La fotografia di Linus Sandgren, un po’ sgranata e dalle tonalità pastello, e i costumi di Mary Zophres ci immergono negli anni ’70, anni di contestazioni che segnarono la vittoria di alcune delle rivendicazioni femministe, con l’approvazione del Titolo IX della Costituzione americani e la legge contro la discriminazione della gravidanza. E se è vero che è impossibile non ridere grazie alla verve comica di Carell, il sorriso si fa amaro di fronte alla constatazione che il divario retributivo di genere continua ad essere una questione irrisolta, che discorsi sessisti, forse con toni pubblici meno accesi, sono purtroppo ancora ben radicati nella nostra società. Saranno anche passati quarantaquattro anni, ma le tematiche affrontate sono più che attuali.