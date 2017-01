La Bella e la Bestia: Celine Dion registrerà una canzone per il live-action

Il live-action de La Bella e la Bestia, con protagonista Emma Watson nei panni di Belle, uscirà tra meno di due mesi nelle sale italiane. Nonostante si tratti dell’ennesimo adattamento del classico Disney, sembra proprio che la nuova pellicola diretta da Bill Condon, voglia riportare sul grande schermo alcune caratteristiche peculiari dell’originale.

Come già successo nel live-action de Il Libro della Giungla, diretto da Jon Favreau, la celebre colonna sonora del classico Disney tornerà anche nel live-action che uscirà tra pochi mesi. Poco più di una settimana fa, infatti, vi avevamo parlato del duetto della title track che Ariana Grande e John Legend stavano registrando in sala d’incisione (QUI).

Sicuramente ricorderete che la canzone originale fu cantata da Celine Dion e Peabo Bryson nel 1991, aggiudicandosi numerosi riconoscimenti. Secondo quanto riportato su The Hollywood Reporter, pare proprio che la cantante canadese tornerà per il live-action con una nuova canzone, che s’intitola How Does A Moment Last Forever, scritta da Tim Rice e Alan Menken. Stavolta, però, la canzone cantata da Celine Dion non sarà la soundtrack principale, ma potremo comunque sentirla nel corso del film e durante i titoli di coda.

Beh, non possiamo dire che la Disney non abbia il cuore tenero. È assolutamente un bel gesto quello di richiamare la celebre cantante, dandole spazio nel nuovo adattamento. Un buon modo per omaggiarla del successo del classico del 1991, che lei stessa ha contribuito a creare.

La Bella e la Bestia vede protagonisti Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans, con le voci originali di Ian McKellen, Ewan McGregor, Stanley Tucci e Emma Thompson. Il film, diretto da Bill Condon (Dreamgirls, The Twilight Saga: Breaking Dawn), verrà distribuito nelle sale a partire dal 17 marzo 2017.

