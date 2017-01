La Bella e la Bestia: la Disney rilascia il nuovo poster internazionale

I Walt Disney Studios hanno diffuso un nuovo poster internazionale del live-action de La Bella e la Bestia. Il nuovo poster sembra simile a quello nazionale, rilasciato cinque giorni fa, ma se notate attentamente c’è una piccola differenza che permette di contraddistinguerli.

Nel poster rilasciato oggi dalla Disney, Emma Watson, nei panni di Belle, guarda verso qualcosa di distante, mentre in quello nazionale guardava in basso, più precisamente guardava la rosa che tiene in mano.

In una recente featurette, l’attrice ha dichiarato: “Amo La Bella e la Bestia da quando ho circa 4 anni. Sono innamorata di Belle. È una donna determinata e risoluta, che prima di tutto usa la propria testa. Ha significato molto per me, è stata una sorta di modello di riferimento quando ero ancora una ragazzina”.

La Bella e la Bestia vede protagonisti Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans, con le voci originali di Ian McKellen, Ewan McGregor, Stanley Tucci e Emma Thompson. Il film, diretto da Bill Condon (Dreamgirls, The Twilight Saga: Breaking Dawn), verrà distribuito nelle sale a partire dal 17 marzo 2017.

