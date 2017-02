La Bella e La Bestia, il live action del classico Disney, sta per uscire nelle sale, ma continuano ad arrivare nuove clip dal film. L’ultima ritrae la protagonista Emma Watson cantare la nuova versione della celebre canzone Il Racconto di Belle che si va ad aggiungere a Be Our Guest (Stia con Noi), Gaston e Belle oltre alle nuove proposte musicali composte da Alan Menken. Aspettiamo quindi l’arrivo nelle sale il prossimo 17 Marzo, intanto queste le nuove immagini.