La Bella e la Bestia: Emma Watson canta nel nuovo spot

Durante la cerimonia della 74esima edizione dei Golden Globes è stato mandato in onda un nuovo spot TV di La Bella e la Bestia. In questi nuovi ed inediti 30 secondi la protagonista Emma Watson canta la versione rivisitata della celebre canzone Disney Bonjour. Un’altra prova questa della potenza della sua voce in grado di saper reggere il confronto con la versione animata originale. Per vedere se anche l’intero film sarà all’altezza del suo precedente, bisognerà aspettare il prossimo 16 Marzo. Intanto vi lasciamo a questo nuovo video.