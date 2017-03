La Bella e la Bestia: la Disney inserisce il primo personaggio apertamente gay

L’ha confermato il regista Bill Condon: nel suo remake del bel cartone Disney del 1991, La Bella e la Bestia, ci sarà un personaggio apertamente gay. Si tratta di Le Tont, il fidato scagnozzo di Gaston, interpretato dall’attore statunitense Josh Gad (la voce di Olaf in Frozen per citare un ruolo).

Il regista Bill Condon ha spiegato che nel film ci sarà un momento specifico in cui ci si renderà conto che Le Tont è gay. In un’intervista ad Attitude Condon ha spiegato che il personaggio di Le Tont a tratti vuole essere Gaston altre volte invece vuole seriamente baciarlo.”Ancora non è a conoscenza dei suoi sentimenti” ha concluso Condon che è dichiaratamente omosessuale. La Disney cambia la storia inserendo all’interno del suo universo (che è in fin dei conti un universo di animazione), il primo personaggio omosessuale.