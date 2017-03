La bella e la bestia: la recensione del nuovo live action Disney con Emma Watson

Cosa possiamo chiedere, in questi tempi di revival, reboot e remake – riassumibili sotto il concetto di povertà di idee – ad una pellicola che ripropone in forma di copia “umana” un classico dell’animazione pressoché perfetto? Nel 1991 la Walt Disney Pictures portava nelle sale il suo capolavoro da oscar (fu il primo lungometraggio animato della storia a essere candidato come miglior film), ispirandosi alla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont e rubando qualche dettaglio da La Belle et la Bête di Jean Cocteau. Arriviamo così ad oggi, nel pieno entusiasmo digitale, con la nuova versione de La Bella e la Bestia in live action che vede una macchina produttiva lavorare quanto più possibile sull’aderenza al film del 1991 senza cercare diverse interpretazioni o stravolgere quello che, di fatto, è un racconto universale efficace in ogni epoca. Scelto un regista di mestiere, il Bill Condon di Dreamgirls e degli ultimi due capitoli di Twilight, non restava che accompagnargli un cast di volti e voci al servizio dei personaggi, tra i quali spicca certamente per notorietà e presa giovanile Emma Watson. Mai tanto elegante e “giusta” per il ruolo come stavolta.

Cosa chiedere allora ad un film del genere, le cui intenzioni erano state chiarite dai trailer diffusi e dalle foto promozionali? Manifestato questo esperimento al contrario, La Bella e la Bestia è un live action che non ammette alternative (come invece provò Maleficent), non rilegge un tema (vedi Cenerentola di Kenneth Branagh), non affronta l’oscurità di un universo adulto (è il caso dell’ottimo Libro della Giungla di Jon Favreau), ingessato nel suo aspetto formale impeccabile, nella messa in scena per nulla sorprendente, nei numeri musicali e nei dialoghi forse traditi dal doppiaggio italiano. Anche le soluzioni visive, pure riprese dal cartone originale e riprodotte inquadratura dopo inquadratura, sono schiave di un classicismo estremo, il che non è necessariamente un difetto, ma che in fin dei conti non provoca stupore ed eccitazione. C’è tutto un immaginario che resta sul pelo dell’acqua, con i suoi messaggi eterni e una bellezza superficiale gradevole alla vista, eppure manca quella paura e il senso di inquietudine di fronte ad una”bestia” troppo elegante e poco sporca. Di più non si poteva ottenere.