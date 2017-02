La Disney ha diffuso in streaming una nuova clip di La Bella e la Bestia, in cui vediamo Luke Evans cantare nei panni di Gaston insieme a Josh Gad. In più, lo studio ha diffuso anche un nuovo spot TV mandato in onda durante la cerimonia degli Oscar.

La Bella e la Bestia, in arrivo il 17 marzo 2017, vede nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson e Kevin Kline.