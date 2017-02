La Walt Disney ha diffuso in streaming una nuova featurette in cui vediamo i personaggi di La Bella e la Bestia, nuovo remake di un classico dell’animazione dello studio. Nel video possiamo ammirare anche il lavoro dietro le quinte per la realizzazione del film.

La Bella e la Bestia, in arrivo il 17 marzo 2017, vede nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson e Kevin Kline.