La bella e la bestia: nuovo spot e nuove immagini

Mi chiamo Alfredo Marasti e sono nato a Pescia (Pt) il 10 marzo 1990. Oltre a scrivere articoli di vario tema (politica, costume, cinema) e recensioni, mi sono occupato di scrittura e cinema nel mio percorso di studi (prima Lettere Moderne, poi Scienze dello Spettacolo); percorso che è sfociato nella pubblicazione di un libro, "Storia e rappresentazione: come il cinema italiano ha raccontato il fascismo", edito da Affinità Elettive (Ancona). Il cinema è anche una passione a cui mi sono dedicato attivamente, partecipando ai corsi della Scuola di Alta Formazione per sceneggiatori cinetelevisivi che ho seguito a Roma nell'anno 2014/2015 e girando due film indipendenti, "Ivardùsh - fascisti di oggi" (2013) e "Due per due" (2016).