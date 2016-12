E’ arrivato in rete in occasione del Natale un nuovo spot esteso di La Bella e la Bestia, trasposizione in live action del classico Disney nelle sale a partire dal prossimo 17 Marzo. In questo nuovo video, che vi alleghiamo di seguito, è possibile vedere tante scene inedite che hanno per protagonisti Emma Watson ed il suo principe Dan Stevens. Tra gli interpreti anche il Gaston interpretato da Luke Evans. Ecco le esclusive immagini: