La cura dal benessere: online un nuovo poster e video dell’horror thriller di Gore Verbinsk

La cura dal benessere, diretto da Gore Verbinski, è un film strano, folle e sicuramente molto diverso da tutte quelle altre pellicole che troverete al cinema. Per tale motivo la 20th Century Fox sta cercando di aumentare l’hype degli spettatori, iniziando a rilasciare del materiale promozionale relativo alla pellicola.

Oggi, infatti, sono stati diffusi online un nuovo poster e anche un video. Quest’ultimo è fatto interamente con delle pillole. Si tratta di una sorta di trailer in stop-motion:

Sinossi: Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco ma altrettanto misterioso “centro benessere” situato in una località remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti.

La cura dal benessere uscirà nelle sale il 23 Marzo 2017.

