La La Land diventerà un musical?

La Lionsgate sta valutando di trasformare in uno show live La La Land, il film musicale di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling che si è appena accaparrato 7 Golden Globes e vanta ben 11 nomination ai BAFTA. La notizia arriva dalla bocca di Erik Feig, co-presidente della Casa di produzione canadese al suo meeting con gli investitori: “Non abbiamo ancora raggiunto la massima espansione“.

L’idea parrebbe dunque essere la stessa alla base dei live show ispirati alla saga di Step Up e alle altre attrazioni (I Puffi, Ghostbusters, Madagascar e tante altrie presenti nel grandioso parco a tema Motiongate Dubai inaugurato lo scorso autunno, e rientrerebbe nell’ambizioso piano della Lionsgate di espandere la propria presenza oltre le multisale. Forse quindi, vedremo la magia del musical di Chazelle riproposta in chiave spettacolo live da ballerini e cantanti, chissà se in un format di richiamo per turisti e famiglie nel mega parco a tema o su un palco di Broadway.