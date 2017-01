La La Land: due nuove clip italiane con Emma Stone e Ryan Gosling

L’attesa per gli spettatore italiani sta per finire. Il 26 Gennaio farà il suo esordio anche nei nostri cinema La La Land, film vincitore di 7 Golden Globes e frontrunner per la prossima edizione degli Oscar. Per chi sembrano ancora troppi 20 giorni, la 01 Distribution ha rilasciato online due nuove clip in lingua italiana. Protagonisti sono l’ormai celebre coppia di attori Emma Stone e Ryan Gosling che nel film dovranno seguire i loro sogni per entrare a far parte del mondo del cinema e della musica. Ecco le nuove immagini doppiate: