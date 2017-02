La La Land: Eva Mendes è l’autrice di una battuta

Oltre ad aver permesso al marito Ryan Gosling di concentrarsi sul suo personaggio mentre lei pensava alla famiglia, Eva Mendes avrebbe anche un ulteriore merito nei confronti del pluripremiato La La Land. Infatti sarebbe lei l’artefice dietro la battuta pronunciata da Sebastian: “That’s L.A. – they worship everything and they value nothing” (tradotta come “A Los Angeles si venera ogni cosa ma non si dà valore a niente“).

A dichiararlo è stato lo stesso attore, vincitore del Golden Globe, che ormai nelle interviste non fa altro che parlare del grande supporto che ha ricevuto dalla sua compagna durante la lavorazione del film. Questo è quello che ha detto: “La mia signora me l’ha detta un giorno e io l’ho trovata così divertente che le ho chiesto di poterla mettere nel film. Ovviamente scherzava, ma è una cosa buffa che contiene un fondo di verità.”. Speriamo allora che questa relazione continui a regalare al cinema tanti di questi benefici.

Fonte: New York Magazine