La La Land: studente del liceo invita Emma Stone al ballo. Ecco il video!

Si chiama Jacob Staudenmaier lo studente del liceo di Phoenix che ha deciso di invitare alla ballo della scuola la star hollywoodiana Emma Stone. Per farlo ha deciso di ricreare la scena di apertura di La La Land insieme ai suoi amici.

Mentre canta e balla Another Day Of Sun nel parcheggio della scuola, il diciasettenne americano in smoking fa la sua proposta ad Emma, le mostra i due Oscar che anche lui ha vinto garantendole così un invito al ristorante Olive Garden. Adducendo inoltre come surplus la sua somiglianza con Ryan Gosling.

Qui sotto il video: