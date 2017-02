La Legge della Notte: nuove clip dal film di Ben Affleck

Dopo che in America non ha riscosso molti consensi, sta per uscire anche in Italia La Legge della Notte, nuovo film di e con Ben Affleck. Di seguito potrete vedere due nuove clip del film che, oltre al regista, avrà come protagonisti Elle Fanning, Zoe Saldana, Brendan Gleeson, Chris Messina, Chris Cooper e Sienna Miller.

Ambientato durante il proibizionismo, la storia segue le vicende di Joe Coughlin, il figliol prodigo di un capitano di polizia di Boston. Dopo essersi trasferito a Ybor City, quartiere di Tampa, in Florida, l’uomo diventa un contrabbandiere e un trafficante di rum e, più tardi, un famigerato gangster.