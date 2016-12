La Mummia: Tom Cruise e Russell Crowe in una nuova foto

Tutti sono in attesa del reboot de La Mummia, in arrivo il prossimo 9 Giugno. Soprattutto perché oltre i tradizionali mostri dell’antico Egitto il protagonista Tom Cruise dovrà sfidare anche uno dei classici della letteratura: Dr. Jekyll. Quest’ultimo, interpretato da Russell Crowe, sarà l’unica creatura in grado di mettere in difficoltà l’eroe. Possiamo dare una prima occhiata ai due rivali nella foto che vi mostriamo di seguito. Nel ricco cast anche Annabelle Wallis, Sofia Boutella e Jake Johnson.