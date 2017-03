La Mummia: online la nuova clip targata Imax e Universal “The Mummy Zero Gravity”

E’ online la nuova clip della pellicola La Mummia che ci porta dietro le quinte dell’atteso film.

Durante il South by Southwest festival la Universal e IMAX hanno proposto ai numerosi visitatori l’esperienza VR “The Mummy Zero Gravity”, riproponendo l’effetto della gravità zero tramite la realtà virtuale.

La scena farà parte del film La Mummia, in uscita a giugno, ed è stata girata davvero dal cast, a gravità zero a bordo di un velivolo a oltre seimila metri di altezza.

La Universal poche ore fa, ha diffuso questa esclusiva clip del backstage che mostra la realizzazione di questa spettacolare sequenza.

Qui in basso potrete ammirare la nuova clip del film La Mummia con gli attori Tom Cruise, Annabelle Wallis e Sofia Boutella: