La Mummia: Sofia Boutella e Tom Cruise nel nuovo trailer internazionale

15La Universal Pictures ha diffuso il nuovo trailer internazionale de La Mummia. Entertainment Weekly ha, inoltre, pubblicato un articolo che rende, in parte, più chiara la storia del personaggio interpretato da Sofia Boutella, la Principessa Ahmanet.

Il padre della Principessa, aveva promesso alla figlia di renderla Faraone, ma è venuto meno a tale promessa alla nascita del figlio maschio. La mancata “incoronazione” ha sviluppato la malvagità della Principessa, la quale ha iniziato a utilizzare la magia nera per prendersi ciò che le spettava di diritto.

Diretto da Alex Kurtzman, La Mummia vede nel cast Sofia Boutella nei panni della protagonista, con Tom Cruise, Annabelle Wallis, Courtney B. Vance e Russel Crowe.

Sinossi: Creduta sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un’antica regina il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagità cresciuta con lei nel corso dei millenni e terrori che sfidano la comprensione umana.

FONTE: Comingsoon.net