La Mummia: diffuso il nuovo trailer internazionale del film con Sofia Boutella

La Universal Pictures ha appena diffuso il nuovo trailer internazionale de La Mummia, in cui vediamo del materiale video inedito rispetto allo sneak peek della scorsa settimana.

Il trailer inizia con un extended look alla sequenza d’inseguimento, che termina con la scoperta dell’antica prigione della Mummia. Ci sono anche altri frammenti inediti che possiamo vedere fino alla fine del filmato.

Diretto da Alex Kurtzman, La Mummia vede nel cast Sofia Boutella nei panni della protagonista, con Tom Cruise, Annabelle Wallis, Courtney B. Vance e Russel Crowe.

Sinossi: Creduta sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un’antica regina il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagità cresciuta con lei nel corso dei millenni e terrori che sfidano la comprensione umana.

FONTE: Vimeo