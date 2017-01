La Promessa dell’assassino: spunta l’ipotesi sequel

Sembrava ormai tramontato il tanto chiacchierato sequel del gioiello diretto da David Cronenberg: ”La Promessa dell’assassino” interpretato dai talentuosi Viggo Mortensens, Vincent Cassel e Naomi Watts.

Ma stando alle ultime news, che arrivano dal sito di My Entertainment World, apprendiamo con stupore che le riprese del sequel sarebbero previste per marzo. Il titolo della pellicola al momento dovrebbe essere Body Cross e dovrebbe essere scritto e diretto da Steven Knight, autore di ottimo livello già apprezzato con titoli come: Locke o il recente Allied.

La trama del nuovo capito viene riportata dal sito ma al momento pare non ci sia nulla di certo: ”l’azione riparte dalla fine del precedente film, quando il figlio del boss russo, Kirill, pensa che lui e Nikolai, il fedele sicario e autista della famiglia, abbiano ereditato il regno paterno. Senza sapere che Nikolai è in realtà un agente infiltrato”.

Come noto ormai dal 2012 Cronenberg non farà parte del nuovo progetto. L’autore aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto molto indagare ancora nella vita di Nikolai e vederlo tornare in Russia. Il motivo per cui il regista si è tirato indietro è perché il budget messo a disposizione dalla Focus Features per il film non era sufficiente a rendere una sceneggiatura “molto bella e ambiziosa”.

Al momento dunque si sa soltanto che resta in piedi l’ipotesi di un sequel, ma non si conoscono altri dettagli, come sempre vi terremo aggiornati.

Fonte: ThePlaylist