“La vita è l’amore che tu crei rispettando te stesso”, Luca Marinelli presenta Il padre d’Italia

E’ stato presentato stamattina a Roma Il padre d’Italia, film di Fabio Mollo con Luca Marinelli e Isabella Ragonese. I due attori ed il regista hanno parlato a lungo di questa storia che vede un ragazzo omosessuale ed una ragazza incita affrontare un viaggio in macchina lungo l’Italia parlando di famiglia e genitorialità. “Mi piaceva fare un film dalla parte del genitore e non da quella del figlio” ha esordito Mollo “Mi piace parlare di una generazione nel momento in cui smette di essere figlio, anche quando ci sono delle difficoltà ed una precarietà che non è solo economica ma anche di maturità.”. L’intero film si basa sulle performance dei due protagonisti la cui alchimia è stata molto studiata e provata: “Ho sempre immaginato che dovesse essere una storia intima tra due attori. E’ stato bellissimo quando questo desiderio si è potuto realizzare con Isabella e Luca. Il lavoro che abbiamo fatto è stato molto lungo, c’è voluto quasi un anno di prove prima di andare sul set. Però è stato fondamentale affinché loro dessero vita ai personaggi di Paolo e Mia. Era messo in discussione ogni passaggio e cambiavamo qualcosa in corsa se ce ne era bisogno.”.

Questo grande studio sui personaggi è stato confermato anche dagli attori presenti che hanno fatto la scelta di aderire al progetto proprio perché rispettava a fondo la storia ed i suoi sentimenti. “Nella sceneggiatura c’erano esplosioni emotive che mi hanno emozionato” ha detto Marinelli “Mi è sembrato subito anche qualcosa di nuovo. E’ assurdo che il tema dell’omosessualità da noi sia ancora una novità mentre all’estero è stato sdoganato da anni. Questo film lo affronta in maniera pacata e con la figura del figlio fa capire che la vita è l’amore che tu crei rispettando te stesso. Incontrare poi Fabio è stato fondamentale per accettare questo ruolo. Con lui ed Isabella abbiamo creato un trio perfetto per raccontare questa storia con grazia e senza eccessi.”.

Seppure ne Il padre d’Italia ci sono evidenti riferimenti a film diventati classici della nostra filmografia come Una giornata particolare e Il ladro di bambini, Mollo ha cercato con la musica di creare un respiro più europeo e contemporaneo. Una ricerca che è durata anni per scoprire dei pezzi originali, cover e brani poco conosciuti che ha fatto pensare alla meticolosità dedicata alla colonna sonora di Xavier Dolan. Un paragone che il regista ha molto apprezzato ammettendo di avere proprio il prodigio canadese come riferimento per questa pellicola: “Ho proprio deciso di dare un taglio alla Dolan per questo film. Sono contento di averlo preso come esempio non solo per l’estetica ma per il modo di seguire gli attori che è quello che secondo me gli riesce meglio.”.

A breve la nostra recensione di Il padre d’ Italia