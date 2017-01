LAbyrinth: Johnny Depp e i suoi baffi nelle prime foto dal set

Possiamo finalmente dare una prima occhiata a un baffuto Johnny Depp sul set del thriller LAbyrinth, che racconta l’indagine sugli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorious BIG, uccisi rispettivamente nel 1996 e ’97.

Protagonista della pellicola sarà Johnny Depp, nel ruolo dell’investigatore in forze alla polizia di Los Angeles, con Forest Whitaker (L’ultimo re di Scozia, Arrival, Rogue One: A Star Wars Story) nel ruolo del giornalista che farà team con lui per risolvere il caso. Diretto da Brad Furman (The Infiltrator, The Lincoln Lawyer), il film è tratto dal libro inchiesta di Randall Sullivan ed è prodotto dalla Good Films di Miriam Segal.

Di seguito potete dare una sbirciata alle foto dal set:

