Lady Bird: online il trailer del debutto alla regia di Greta Gerwig con Saoirse Ronan

A24 ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Lady Bird, pellicola indipendente che segna il debutto dietro la macchina da presa per Greta Gerwig. Musa di Noah Baumbach ed icona incontrastata del movimento mumblecore americano, l’attrice si era già misurata nel lavoro di sceneggiatrice di film come Frances Ha e Mistress America; per la sua opera prima ha invece scelto di non comparire sullo schermo e di lasciare spazio a Saoirse Ronan (Espiazione, Brooklyn).

Lady Bird è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival ed è atteso a Toronto nei prossimi giorni. Di seguito trovate il trailer e la sinossi: