L’analisi dei P APER E Cartone Packaging mercato rivela un potenziale di crescita, mercato previsto per la crescita ad un CAGR del 5,5% rispetto al 2019- 2026

Le ben note società incluse nel rapporto sull’imballaggio di carta e cartone includono International Paper Company, Nippon Paper Group Inc., DS Smith Plc, Mondi Group, Georgia-Pacific Corporation, Amcor Limited, WestRock Company, Clearwater Paper Corporation, ITC Limited, Tetra Pak. Queste aziende lanciano nuovi prodotti e collaborano con altri leader di mercato per innovare e lanciare nuovi prodotti per soddisfare le crescenti esigenze e richieste dei consumatori.

Punti salienti importanti dei segmenti di mercato :

I significativi investimenti da parte dei produttori in programmi di protezione ambientale e di ottimizzazione energetica, associati a iniziative volte all’utilizzo di soluzioni di imballaggio biodegradabili e al miglioramento della logistica e dei trasporti, guidano principalmente la crescita del mercato degli imballaggi in carta e cartone. La crescita del commercio elettronico, guidata dalla crescente penetrazione di Internet a banda larga, dall’uso di smartphone e da una proporzione crescente di consumatori tecnologicamente inclini, sosterrebbe ulteriormente la crescita del mercato degli imballaggi in carta e cartone.

La crescente domanda di soluzioni di imballaggio sostenibili e normative rigorose contro l’uso di materiali di imballaggio non biodegradabili favorisce la crescita del mercato degli imballaggi in carta e cartone. Il settore della vendita al dettaglio in crescita, le moderne pratiche di vendita al dettaglio, le crescenti iniziative prese dai rivenditori per migliorare l’efficienza in negozio e la distribuzione aumenterebbero la tendenza degli imballaggi pronti per la vendita al dettaglio durante il periodo di previsione. Vari marchi che operano nel mercato degli imballaggi in carta e cartone stanno adottando imballaggi intelligenti per migliorare il fascino degli scaffali e l’esposizione del marchio. Usano gradi specializzati di pannelli di rivestimento altamente stampabili per consentire la produzione di imballaggi con un forte impatto visivo. Nuove tecniche di marketing che incorporano app e codici per smartphone vengono utilizzate per attirare i consumatori, aumentando così le dimensioni del mercato degli imballaggi in carta e cartone.

Gli imballaggi di carta svolgono un ruolo fondamentale nell’industria alimentare e delle bevande per contenere, proteggere e preservare i prodotti alimentari. L’imballaggio di carta offre un metodo semplice ed economico per il confezionamento di prodotti alimentari, fornendo al contempo informazioni sui prodotti e influenzando la vendita, il consumo, l’uso e lo smaltimento dei prodotti. Nell’aprile 2018, Tetra Pak ha lanciato Tetra Pak Artistry, una nuova gamma di nuovi effetti per i materiali di imballaggio per i produttori di alimenti e bevande.

Gli effetti includono Tetra Pak Reflect per incorporare effetti olografici sulla confezione, Tetra Pak Metallized per creare un effetto metallico e Tetra Pak Craft per fornire alla confezione un aspetto naturale di cartone nudo con fibre di legno. L’uso di questi effetti consente ai marchi di attirare l’attenzione degli acquirenti senza passare a un nuovo formato di imballaggio o investire in nuove attrezzature.

