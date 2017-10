Last Flag Flying: la recensione del film di Richard Linklater

2003. Sal Nealon (Bryan Cranston) è un reduce della guerra in Vietnam e gestisce un piccolo bar, poco frequentato per colpa della sua distratta e burbera gestione. Una sera arriva al locale il vedovo Larry Shepherd (Steve Carell), compagno di sventure di Sal, soprannominato affettuosamente “Doc”: non è un caso che Larry si trovi proprio in quel bar, dal momento che ha in mente una vera e propria rimpatriata nostalgica. Per questo motivo, i due decidono di andare a trovare un altro ex marine, Richard Mueller (Lawrence Fishburne), diventato Reverendo; in verità, Larry ha riunito le uniche persone che pensa possano essergli rimaste vicine perché un paio di giorni prima ha ricevuto la notizia della morte del figlio (anch’egli marine) in Iraq e deve organizzare una degna sepoltura. La compagnia dei vecchi amici intraprende così un viaggio verso la East Coast per riportare a casa la salma, importante occasione per riflettere sul passare del tempo.

Dopo il successo dello scanzonato Tutti vogliono qualcosa Richard Linklater torna in cabina di regia con l’adattamento del romanzo di Darryl Ponicsan, Last Flag Flying, sequel de L’ultima Corvè già trasposto al cinema nel ’73 da Hal Ashby (e che aveva tra i suoi interpreti Jack Nicholson e Randy Quaid). C’è da specificare che la proposta di Linklater va al di fuori dei confini della sua origine, tanto da scollegare e autonomizzare la trama rispetto al suo letterario (e poi filmico) precedessore.

Il tema della perdita di un figlio è stato trattato molteplici volte all’interno delle cinematografie mondiali. Ognuno con il proprio stile, molti autori si sono cimentati nel racconto di una delle sofferenze più grandi che un genitore possa affrontare nel corso della sua vita e solo quest’anno, durante la Mostra del Cinema di Venezia, ci sono stati due grandi titoli accomunati da questo stesso fulcro: Foxtrot di Samuel Maoz e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh; queste due grandi opere d’autore sono fondamentali per far comprendere in che modo Last Flag Flying si muova in un modo diverso ma coerente rispetto alle altre esperienze del panorama internazionale.

Di natura, Richard Linklater non può abbandonarsi alla cruda e brutale disperazione e non può non far scaturire dalle emozioni dei suoi personaggi un contesto molto più ampio di quello che mostra in modo esplicito. Invece crea un’opera che scorre su binari simili alle evoluzioni di una corsa su montagne russe, alternando genialmente i canoni del dramma privato (racchiuso nel personaggio di un gigantesco ma silenziosissimo Steve Carell) e della commedia corale (nata dalla follia di un “finalmente gigione” Bryan Cranston), e tutti i suoi personaggi sono fatalmente posizionati su una grande, scomoda e inadeguata carrozza che porta gli insanguinati colori dell’America di Bill Clinton. In questo modo, il dolore privato e di umana dimensione (di cui Linklater è effettivamente un maestro di messa in scena) si mescola con una necessaria critica del presente (o comunque del recentissimo passato) e di chi ci governa, soprattutto per l’incapacità di afferrare tra le mani due mancate risposte ad altrettanti immediate domande: come è possibile continuare a veder morire la propria progenie per “amor di patria”? Cosa deve fare un genitore per onorare il proprio figlio e convivere con un dolore così labirintico e insostenibile?

Linklater, uno degli artisti che meglio ha ragionato sulle proprietà dell’orologio umano all’interno del cinema americano contemporaneo (la straziante trilogia dei Before e il capolavoro Boyhood, in particolare), pone l’accento sulla “transizione” grazie agli stilemi di un road movie (con geniali pennellate di buddy, come ci si poteva aspettare) e alla caratterizzazione di tre inadeguati protagonisti invischiati e indeboliti dall’interminabile ricerca di un “qualcosa”. Un “qualcosa” che sembra essere sfuggente e che richiede tanto sacrificio, ma il cui senso poi si rivela essere tutto racchiuso nella sua stessa ricerca (addolcita grazie alla fondamentale presenza di uno o più “qualcuno”). Durante il trasporto della bara, il personaggio/bocca della verità di Cranston esprime l’ennesima sua opinione retorica: “Siamo sempre tutti in transito, anche dopo la morte”. Noi non possiamo far altro che essere totalmente d’accordo e goderci il viaggio con totale e appassionata attenzione.