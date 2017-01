Le 10 migliori scene di Naveen Andrews in Lost

Oggi si festeggia il quarantottesimo compleanno di Naveen Andrews, attore britannico di origine indiana che ha recitato nel film Il Paziente Inglese e in serie tv come Sense8 e Once Upon a Time in Wonderland. Il ruolo che più di tutti gli ha dato la notorietà è però quello del militare iracheno Sayid Jarrah, uno dei personaggi più amati dal pubblico nell’iconica serie tv Lost.

Il personaggio di Sayid inizialmente non era previsto dagli autori; fu creato dopo che i produttori ebbero visionato il lavoro di Andrews, restandone favorevolmente impressionati. Una scelta che si è rivelata vincente: il “sopravvissuto” Sayid, con ben 12 puntate dedicate prevalentemente al suo personaggio, è diventato ben presto uno dei beniamini dei fan del telefilm.

Per questo motivo abbiamo pensato di fare i nostri auguri di buon compleanno a Naveen Andrews con un elenco delle 10 migliori scene del suo personaggio in Lost.

Grazie a uno dei primi flashback sulla vita di Sayid prima dell’incidente aereo, siamo venuti a sapere come, catturato dagli americani durante la guerra del golfo, sia stato costretto a passare da soldato a torturatore: capiamo quindi che si tratta di una persona onesta e leale e che le sue “competenze” poco gradevoli sono state acquisite in circostanze estreme.

L’apparente durezza e il pragmatismo di Sayid nascondono il tormento interiore della perdita di Nadia, la donna di cui è innamorato; anche questo si scopre grazie a un flashback, in cui vediamo come l’iracheno avesse preso il volo da Sidney a Los Angeles proprio per andare alla sua ricerca.

Particolarmente toccante è la scena in cui, grazie al suo precedente lavoro nelle telecomunicazioni, Sayid intercetta il segnale della Rousseau (una naufraga francese impazzita che si nasconde nella giungla) e lo traduce dal francese con l’aiuto di Shannon, una giovane donna anche lei scampata allo schianto dell’aereo. Se all’inizio i due non vanno per niente d’accordo, col passare del tempo l’impegno di interpretare il messaggio li farà avvicinare.

Sayid è un personaggio molto adattabile, e lo dimostra quando, in una sorta di contrappasso, l'ex torturatore viene catturato e torturato dalla Rousseau, che lo considera uno dei misteriosi "altri". Nonostante le circostanze avverse, lui riesce a conquistarsi la fiducia della donna riparando il suo carillon; in seguito i due rimarranno buoni amici.

La scena più famosa è sicuramente quella del romantico picnic sulla spiaggia con Shannon, che Sayid organizza per fare una sorpresa alla ragazza. Poco dopo, però, il rapporto fra loro si incrina quando lei gli chiede di uccidere Locke, che ritiene responsabile della morte del fratellastro Boone, e lui rifiuta.

Fra gli episodi più ricchi di suspense della serie c'è quello in cui il gruppo dei sopravvissuti scopre di aver fatto prigioniero non un naufrago qualsiasi, ma Benjamin Linus, nientemeno che il capo degli "altri". A scoprire che l'uomo, presentatosi come Henry Gale, non è chi dice di essere, è proprio Sayid, istintivamente consapevole della pericolosità del prigioniero.

La storia d’amore fra Sayid e Shannon si conclude tragicamente: la ragazza muore per mano di Ana Lucia Cortez, una sopravvissuta che le spara per errore, in quello che sicuramente è il momento più drammatico per Sayid nell’intera serie.

Nel finale della terza stagione, insieme a Jin e Bernard, rimane al campo sulla spiaggia ad aspettare un attacco degli “altri”, preparando una trappola esplosiva che potrebbe costargli la vita. La scena mostra quanto sia profondo il legame che Sayid ha stretto con gli altri sopravvissuti: anche se spesso si comporta in modo brusco e scostante, l’iracheno è comunque disposto ad affrontare molti pericoli per il bene dei compagni.

In seguito a un viaggio nel tempo, alcuni sopravvissuti si ritrovano nel 1977, incontrando un Benjamin Linus ancora bambino. Sayid spara al piccolo Ben Linus e lo lascia nella giungla credendolo morto, a dimostrazione di come le sofferenze patite sull’isola lo abbiano spinto oltre il limite, portandolo perfino ad assassinare un ragazzino ancora innocente.