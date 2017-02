Le Regole del Delitto Perfetto: il recap del doppio finale di stagione

Ottanta minuti di suspense e frustrazione (per noi): ecco cosa troverete nel doppio season finale che ieri sera ha chiuso la terza stagione di Le Regole del Delitto Perfetto. Come previsto, dal momento che il cliffhanger di fine stagione non può mancare, ci sono ancora molte cose che non sappiamo sulla morte di Wes Gibbins, ma abbiamo quanto basta per formulare le ipotesi più assurde prima che la serie riprenda, fra qualche mese.

Dopo l’episodio della settimana scorsa, che ci aveva lasciato con il sospetto che fosse Connor il colpevole di Wesicidio, riprendiamo con il nostro pessimista preferito mentre fa jogging in preda ai sensi di colpa. Non quelli che di solito spingono a fare jogging, tipo l’aver mangiato troppo al pranzo di Natale, ma sensi di colpa ben più gravi, tanto che Connor sembra volersi buttare sotto un autobus. Durante una riunione tattica a casa di Bonnie, l’intervento di Michaela lo costringe a confessare: è convinto di aver provocato lui la morte di Wes. Infatti, la notte dell’incendio, l’aveva trovato esanime nello scantinato di casa Keating e aveva tentato di rianimarlo un po’ troppo energicamente fratturandogli una costola. Poi era scappato, appena prima che la casa esplodesse.

Mentre il dream team (o meglio, il drama team) di Annalise discute il da farsi, arriva la notizia che Charles Mahoney, presunto fratellastro di Wes e accusato dell’omicidio di suo padre Wallace, viene rilasciato. Si prevedono ulteriori guai per Annalise, che si è data da fare per far incolpare ingiustamente Charles. La nostra professoressa Keating, in attesa di sviluppi, ammazza il tempo interferendo nella strategia di difesa di Bonnie, fra un incontro e l’altro degli Alcolisti Anonimi.

La confessione di Connor potrebbe scagionarla, dimostrando che non si trovava in casa all’ora dell’esplosione, ma arriva tardi; perciò si decide di mandare Laurel, sopravvissuta all’incendio, a raccontarla in tribunale al posto suo. La ragazza, superata la rabbia iniziale verso Connor, si decide a testimoniare; ma il procuratore Denver la fa dichiarare inattendibile riesumando il fascicolo del rapimento da lei subito in Messico molti anni prima.

Fallita questa strategia, i nostri eroi puntano tutto su Nate, intento a indagare l’ex procuratrice Atwood, sospettata di essere in combutta con i Mahoney: infatti fra le sue chiamate risulta un numero misterioso. Contro il parere di tutti gli altri, Asher decide di provare a chiamare il numero per scoprire a chi appartenga e, sorpresa: a rispondergli è Connor, che ha trovato il telefono nello studio del procuratore Denver in cui si era recato per confessare. Denver, però, lo scopre subito e lo fa arrestare.

Che Denver fosse una personcina non proprio a modo l’avevamo capito dal fatto che avesse minacciato Frank di incriminare Laurel per l’omicidio di Wes se si fosse rifiutato di incastrare Annalise. Ma il sospetto a questo punto è ben più grave: potrebbe essere proprio Denver il mandante del Wesicidio? Ad avvalorare questa ipotesi compare un uomo misterioso, che vediamo aggredire Wes nei flashback, e che è in contatto con Denver. Ancora, però, non ci sono chiare le motivazioni dell’attacco.

Ma torniamo a Connor: sequestrato da Denver e sottoposto a varie minacce, tenta di cavarsi d’impaccio confessando che i dati del telefono di Annalise esistono ancora, custoditi da Oliver in una chiavetta USB. Finalmente, sentiamo l’ultimo messaggio vocale di Wes, in cui riferisce ad Annalise che la polizia vuole accusarla di aver ucciso Sam e Rebecca, e dichiara che non lascerà che lei si assuma le sue colpe. Il messaggio può essere interpretato come un’ammissione di colpevolezza che Annalise, per quanto a malincuore, può sfruttare: offre l’informazione a Denver, in modo che Wes venga accusato di tutto (incendio compreso) e che le accuse contro di lei cadano. Il piano funziona: Annalise non è più sotto accusa e anche Frank viene scarcerato. La vittoria, però, è rovinata dal fatto che ancora non si sa chi sia il vero responsabile.

Durante un incontro con la signora Mahoney, Annalise ha scoperto che Wes potrebbe essere figlio non di Wallace, ma di Charles: la signora sostiene che non avrebbe mai fatto del male al nipote, per quanto illegittimo. Annalise è quindi costretta a considerare l’ipotesi che non siano i Mahoney i responsabili dell’incendio in casa sua.

Laurel però non è di questo avviso, e coinvolge Asher e Michaela in un folle piano per estorcere la verità a Charles. Quando la coppia, impegnata con i propri psicodrammi sentimentali, si tira indietro, Laurel prende in mano la situazione, o meglio, estrae una pistola e sembra pronta ad aggredire Charles quando le si para davanti niente di meno che l’assassino di Wes (interpretato dalla new entry Nicholas Gonzalez). Dominic, così lo saluta Laurel abbracciandolo, viene presentato a Michaela e Asher come un amico della famiglia Castillo. Quanto amico ce lo mostra il flashback: il mandante dell’omicidio di Wes sarebbe proprio il padre di Laurel. Gelosia paterna o c’è sotto qualcos’altro? Non è chiaro.

Intanto Annalise è tornata al suo circolo degli alcolisti anonimi e, fra le lacrime, ha parlato dell’affetto che provava per Wes ripetendo “era mio figlio”. In senso letterale o figurato? Cosa ce ne facciamo noi fan di questi nuovi dilemmi? Mi pare ovvio: ci arrovelliamo in attesa della prossima dose di How to Get Away with Murder. Altri quesiti senza risposta sono: con chi parlava Wes quando al telefono si è presentato come Christophe? Connor accetterà la proposta di matrimonio di Oliver? Laurel deciderà di abortire o terrà il bambino di Wes?

Grazie per averci seguito fin qui, ci rivediamo in autunno!