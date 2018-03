Le regole del delitto perfetto: il recap del finale di stagione

Vi ricordate che la scorsa puntata terminava con un’auto ribaltata e il dubbio che Bonnie fosse morta nell’incidente? Bè, non era vero. Il morto in realtà è il procuratore Denver che, apparentemente, ha tirato troppo la corda con la famiglia Castillo. Quest’ultima continua a essere al centro del dramma: Jorge contatta Laurel pretendendo di sapere dove si trova Sandrine, ma la ragazza sostiene di non averne idea. Tutti, compreso Frank, sospettano che Laurel abbia fatto del male a sua madre, ma nulla sembra provarlo.

La morte di Denver, però ha sbloccato la situazione: Nate ne approfitta per rubare il drive della Antares e i dossier che il defunto procuratore teneva su tutti loro. Il drive, tuttavia, contiene troppi file per esaminarli tutti e Annalise si rivolge a Teagan perché le indichi dove cercare, ricordandole che Castillo potrebbe sbarazzarsi anche di lei, come ha già fatto con Denver. Non si può più contare su Simon, e il drive viene restituito a Jorge in cambio della custodia di Christopher. Jorge fa una certa resistenza, accusando Annalise di averle rubato sua figlia; la Keating ribatte che in realtà è stato lui a portarle via Wes, e finisce per spuntarla. Non appena il bambino viene consegnato a Laurel, Annalise passa una copia dei file incriminanti all’FBI, e Castillo viene immediatamente arrestato. Tutto sembra andare per il meglio: Laurel, Frank e il bebè si trasferiscono a casa di Bonnie, mentre il vecchio appartamento di Wes e Laurel viene occupato da Asher, che ha lasciato Michaela a causa del suo tradimento. La Corte Suprema si è pronunciata a favore della class action di Annalise, Connor riprenderà a studiare legge e sembra esserci del tenero fra Bonnie e il nuovo procuratore Ronald, che fino a cinque minuti fa si odiavano ma chiudiamo un’occhio. Frank, addirittura, ha passato il test LSAT e sta per iscriversi all’università. L’unico a cui le cose non sono andate proprio benissimo è Simon, che Michaela ha denunciato come immigrato irregolare ed è stato deportato in…qualunque fosse il suo paese d’origine. Eppure il finale è da brivido: Laurel rivela dei graffi sulle braccia, facendoci dubitare della sua innocenza nella scomparsa della madre, mentre Nate, fra i dossier, trova un test del DNA e la nota “il bambino è vivo”. Che si tratti del figlio di Annalise? O di quello di Bonnie, nato quando lei era giovanissima dalla serie di abusi che ha subito?

Mentre Frank si iscrive in università, nota un ragazzo, Gabriel Maddox, e subito comunica a qualcuno, al telefono, che “suo figlio è qui”. Ma figlio di chi? Come mai Frank sa la verità? Ci toccherà tenerci tutte queste domande ancora per qualche mese, perché siamo arrivati alla fine della quarta stagione. Una stagione partita in modo fiacco ma che si è notevolmente ripresa con un finale d’effetto, anche se un po’ scricchiolante. Alla prossima stagione!