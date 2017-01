Le regole del delitto perfetto: il recap della 3×10

Avete visto il finale di metà stagione di Le Regole del Delitto Perfetto e pensate di esservi sbarazzati per sempre di Wes? E invece no! Preparatevi ad una decima puntata zeppa di momenti amarcord in cui tutti, ma proprio tutti i personaggi ripenseranno con affetto (e con un massiccio uso di luci calde e soffuse) al povero Wes, anche se in vita non l’avevano mai considerato granché.

In generale, questa puntata da un po’ la sensazione di essere tornati alla prima stagione, per l’esattezza al trambusto subito dopo la morte di Sam, con alcuni personaggi che affrontano la situazione e altri che invece ne sono completamente sopraffatti. Fra questi ultimi, comprensibilmente, troviamo Laurel: la poveraccia è in ospedale, ha appena scoperto di essere incinta e che il suo ragazzo è morto, insomma va capita.

Stupisce invece il crollo completo e totale di Annalise, annientata dalla morte di Wes e incapace di sopportare la reclusione: infatti, essendo stata accusata dell’omicidio del suo studente, è finita in prigione. Dal momento che la nostra cara docente di diritto penale si è lasciata del tutto andare all’apatia, tocca a Bonnie e Frank, i suoi eterni seguaci, cercare di risolvere la situazione, indagando su un possibile complotto ai danni di Annalise da parte della cognata, la sorella di Sam, e dei Mahoney, ovvero la famiglia biologica di Wes.

Il gruppo degli studenti, escluso dalla questione, si stringe attorno a Laurel; Connor, proprio come in seguito alla morte di Sam, si dimostra insensibile e crudele al punto da farsi prendere a pugni dall’amico Asher; quest’ultimo mostra così un nuovo e inquietante lato del suo carattere a Micaela, la quale deve anche fare i conti con la partenza della madre. Insomma, tutti si ritrovano a mettere in dubbio la propria moralità, a chiedersi se sono delle cattive persone, in particolare Connor che si sforza di allontanare Oliver per paura di ferirlo ancora.

Da qui il titolo We’re Bad People, in aperta contraddizione con quello della prima puntata della stagione We’re Good People Now (insomma, Shonda, prendi una decisione), a dimostrare ancora una volta come l’avvocato Keating abbia ridotto i suoi studenti ad un ammasso informe di senso di colpa, paranoie e rapporti disfunzionali.

Nelle pause di questo psicodramma continuano i maneggi nell’ufficio del procuratore, dove si cerca di incastrare Annalise per una lunghissima serie di crimini che probabilmente comprende anche l’omicidio di Kennedy e il furto della Pantera Rosa. Nate dubita apertamente dell’innocenza della sua ex e salta fuori che Oliver non aveva cancellato i dati dal telefono di Annalise, ma che li ha ancora su una chiavetta e chissà che diavolo vuole farci.

In più Laurel, appena viene lasciata incustodita dai compagni, ne approfitta per dirne di tutti i colori a Frank, sbriciolando le speranze di milioni di fan della coppia Delfino-Castillo e spingendo lui, profondamente ferito (povero cucciolo pluriomicida) a costituirsi e confessare l’omicidio di Wes.

La puntata si chiude peggio di come era iniziata, perché ancora non sappiamo chi abbia provocato l’esplosione, siamo sempre senza una Annalise Keating riconoscibile (è ancora in modalità rottame) e Frank rischia di tornarsene in galera definitivamente.

Speriamo che la prossima puntata ci dia qualche soddisfazione in più!