Le regole del delitto perfetto: il recap della 3×11

Inizio subito accusando il titolo della nuova puntata di mentire spudoratamente: “Not everything’s about Annalise”? Sciocchezze, in Le Regole del Delitto Perfetto tutto ruota sempre attorno ad Annalise Keating, pure quando pronuncia tre parole e mezzo in quaranta minuti di puntata e sfoggia una divisa da carcerata invece dei suoi soliti tailleur firmati.

Ma andiamo con ordine. Il classico “flashback sull’omicidio”, ormai un must della serie, com’è giusto non ci dice assolutamente nulla di nuovo e ci lascia nel dubbio: Frank

ha davvero ucciso Wes, sta mentendo per salvare Annalise o tutt’e due? O magari c’entra pure Bonnie? Mah.

I Fantastici 4, ovvero Connor, Oliver e Asher, capeggiati e/o brutalizzati da una Michaela in grande spolvero, si danno da fare per aiutare Bonnie a organizzare la difesa di Annalise, più per proteggere sé stessi da eventuali accuse che per genuino interesse verso le sorti della professoressa.

Il compito dei ragazzi si presenta arduo, dal momento che Annalise non solo è accusata di aver causato l’incendio in cui Wes ha perso la vita, ma è sotto indagine anche per gli omicidi di Sam e Rebecca e per una serie di altri misfatti onestamente impossibili da ricordare anche per lo spettatore più attento visto che, com’è noto, l’avvocato Keating passa più tempo a infrangere la legge che ad applicarla.

La diretta interessata, nel frattempo, inizia lentamente ad adattarsi alla vita in carcere adottando una nuova acconciatura molto “gangsta”. Nel corso dell’intera serie abbiamo assistito all’evoluzione tricologica di Annalise come metafora delle sue scelte di vita, perciò possiamo forse aspettarci che la Keating stia per rimettersi in piedi e instaurare nel carcere un regime di terrore simile a quello che vigeva nella sua classe di diritto penale. Incrociamo le dita!

Menzione speciale per Laurel, ancora in ospedale ma in via di guarigione, che interrogata da Nate a proposito della confessione di Frank inizialmente temporeggia e infine conferma le dichiarazioni dell’ex fidanzato. Quali saranno le sue vere motivazioni? Vuole aiutare Annalise come richiesto da Bonnie, vendicarsi di Frank o crede veramente nella sua colpevolezza? O forse c’è qualche altra motivazione?

Sarebbe un bel colpo di scena se si scoprisse che proprio Laurel ha avuto un ruolo, magari anche involontario e inconsapevole, nella morte di Wes.

Dopo la confusione della scorsa puntata, Le Regole del Delitto Perfetto sembra riprendere energia e assestarsi su binari conosciuti; forse persino troppo, come fa temere il possibile ritorno di fiamma fra Connor e Oliver. Se torneranno assieme, speriamo sia la volta buona e che finalmente termini questo insopportabile tira e molla. Anche perché ormai Asher e Michaela li hanno soppiantati nel ruolo di coppia adorabile della serie.

Aspettiamo con ansia – e un po’ più di ottimismo – gli sviluppi della prossima settimana!