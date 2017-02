Le Regole del Delitto Perfetto: il recap della 3×12

Avendo appena subito due puntate abbastanza frustranti, noi fan di How to Get Away with Murder ci meritiamo una bella puntata come quella di ieri sera, in cui finalmente succede qualcosa di significativo.

Sebbene sia ancora dietro le sbarre, la situazione di Annalise (Viola Davis) cambia radicalmente quando i suoi genitori le fanno visita in carcere e scopre che la madre è fuori come un balc…cioè, soffre di demenza senile. L’anziana Ophelia, infatti, propone di addossarsi la colpa dell’incendio in casa di Annalise, chiaramente confondendolo con il rogo da lei appiccato molti anni prima per salvare la figlia dagli abusi sessuali di uno zio.

Quando si rende conto che la sua incarcerazione sta scombinando ancora di più le rotelle della mamma, Annalise passa finalmente all’azione provocando le ire di una compagna di cella fino a farsi pestare come una grancassa, ottenendo così una scusa per essere rilasciata su cauzione. Vedere come Annalise usi il suo cervellone per scoprire le debolezze e i peggiori istinti degli altri e poterli manipolare è sempre un po’ disturbante, ma insomma, meglio questo che vederla vegetare in una brandina.

Nel frattempo, Laurel è stata dimessa dall’ospedale appena in tempo per sbroccare davanti a tutti alla commemorazione di Wes, al grido di “andate a piangere da un’altra parte”, che poi è anche il titolo della puntata. Shonda si sarà stufata delle nostre critiche e ci starà mandando a quel paese, oppure è un indizio che significa “non c’è motivo di piangere”?

Il dubbio è legittimo, perché quando la nostra studentessa messicana incinta preferita abbandona la commemorazione per dare l’ultimo saluto a Wes in obitorio, fa una scoperta sconcertante: il cadavere del ragazzo è sparito. Sento già le teorie dei fan su come in realtà la sua morte fosse tutta una messinscena, oppure sia resuscitato, o magari sia stato impagliato e usato come attaccapanni dalla sua cattivissima famiglia biologica, i Mahoney.

Per adesso, i sospetti del procuratore ( e anche i nostri) ricadono su Nate: è possibile che sia stato proprio lui a spostare il corpo, ma non sappiamo se per proteggere sé stesso o il vero colpevole. In ogni caso, la mancanza del cadavere è un punto a favore per la causa di Annalise. L’indagine si allarga ulteriormente quando viene chiamato a testimoniare Oliver che, nonostante sia un adorabile imbranato, quando serve sa mentire da professionista. A Connor però confessa la verità: ha conservato i dati del cellulare di Annalise, e noialtri non vediamo l’ora di sapere cosa contengano.

Dal canto suo, Michaela continua la sua corsa verso il premio “Miglior personaggio di questa stagione” aggiungendo un tocco di adorabilità alla puntata. Se nei precedenti episodi l’abbiamo vista in modalità carrarmato mentre demoliva sistematicamente qualsiasi obiezione le venisse rivolta, con Laurel si comporta da mammina affettuosa: la va a prendere in ospedale, la aiuta a cambiarsi e le rimbocca persino le coperte. Certo, il timore che l’amica perda il controllo e racconti tutto alla polizia potrebbe essere fra le sue motivazioni, senza nulla togliere al rapporto che lega le due ragazze.

Fra l’altro è proprio Michaela a spingere Laurel a chiarirsi con Frank. I fan della coppia Delfino-Castillo ringraziano sentitamente. Peccato che il caro Frank intanto stia organizzando degli incontri privati con la sua nuova fiamma Bonnie. Sarà solo per discutere di strategie legali?

Come al solito, mettiamoci l’anima in pace: non capiremo un tubo di niente fino al finale di stagione. Alla prossima puntata!