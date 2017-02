Le Regole del Delitto Perfetto: il recap della 3×13

Tenendo a mente che in How to get away with murder niente è come sembra, il canonico flashback di inizio puntata ci rivela che Nate ha effettivamente incontrato Wes a casa di Annalise subito prima dell’esplosione, e che il giovane era ancora vivo quando l’ha lasciato lì. Chi è stato quindi a ucciderlo? È la domanda a cui la Keating cerca di rispondere incontrando i suoi ex studenti a casa di Bonnie. Insomma, appena uscita di galera è già perseguitata da universitari in crisi, come se con l’arresto avesse dimenticato di verbalizzare gli esami. La discussione porta subito ai principali sospettati: i Mahoney, ovvero la famiglia biologica di Wes. Non fidandosi di Annalise, Laurel abbandona il gruppo e decide di indagare per conto suo assumendo un investigatore privato.

Ancora scossa dalla permanenza in prigione, Annalise sembra più volte sul punto di rubare delle pasticche dall’armadietto di Bonnie. Da alcolista patentata, vuole forse salire di livello e passare alla dipendenza da farmaci? Fra i motivi potrebbe esserci il fatto che la sua amica, la preside dell’università in cui insegna, è stata ingaggiata dalla Atwood per tenerla d’occhio.



Per guadagnare tempo, Annalise sporge denuncia contro l’ufficio del procuratore accusandolo di persecuzione nei suoi confronti. La minaccia non riesce ma, una volta trapelata la notizia che il corpo di Wes è scomparso, Frank riesce a usare questa informazione, insieme al fatto che Nate avesse una relazione con l’avvocato Atwood, per far sospendere la donna, accanita rivale della Keating. Ricordatevi bene questa puntata perché potrebbe essere l’unica volta che Frank risolve qualcosa con il cervello invece che con la forza bruta.

I Keating Four (anche se considerando Oliver potremmo mantenere la quota e continuare a chiamarli Keating Five) vorrebbero farsi gli affari loro, ma Annalise sembra essere ovunque: la professoressa parla con ognuno di loro tentando di riprendere il controllo della situazione, anche se non è facile. Riappacificatasi con Laurel, viene a sapere dalla ragazza che i Mahoney avevano richiesto un test del DNA su Wes; forse è per questo che il suo cadavere è stato trasferito e, come riferisce Nate, successivamente cremato. Intanto Connor, saputo che Oliver ha conservato i dati del cellulare di Annalise, vuole che li apra in modo da scoprirne i segreti, ma è su di lui che Oliver fa una scoperta: al momento dell’incendio, Connor non era dove dichiarava di essere. Anche Asher sospetta che Connor nasconda qualcosa sulla morte di Wes, visto il suo comportamento ambiguo in seguito all’incendio. Il flashback di fine puntata ci mostra proprio che Connor era a casa di Annalise la notte dell’esplosione, intento a fare il massaggio cardiaco a Wes, cercando di rianimarlo. Dunque era vero che Wes fosse già morto al momento dell’incendio?

Ancora non si intravede nessuno spiraglio in questo intreccio di accuse e possibilità, e i flashback rendono tutto persino più frustrante ora che sappiamo che stanno lì apposta per prenderci in giro, come è successo con Wes nella prima metà della stagione. Probabilmente, però, questa mancanza di rivelazioni è dovuta al fatto che la terza stagione si concluderà fra una settimana con un doppio episodio, che speriamo sarà esplosivo. Attendiamo con impazienza venerdì prossimo per scoprire finalmente chi ha ucciso Wes e che ne sarà di Annalise!