Le Regole del Delitto Perfetto: il recap della 4×01

Rieccoci risucchiati nel magico mondo di Le regole del delitto perfetto, la telenovela travestita da thriller-drama in cui Shonda Rhimes ci piglia allegramente per il naso da ben quattro stagioni, tanto sa di averci in pugno. Si comincia in grande stile con una scena fin troppo familiare: Annalise Keating che convoca le sue vittim…cioè, i suoi stagisti preferiti a cena, tramite messaggino “copincollato”. Manco si degna di creare un gruppo Whatsapp. Siamo alle solite, allora? Come sempre, Annalise fischia e i suoi cagnolini corrono? Neanche per idea.

Ognuno di loro sembra essere andato avanti con la sua vita. Laurel, per esempio, riceve il messaggio mentre passeggia amichevolmente per il campus in compagnia del padre, fra la perplessità generale: ma non lo odiava? Gli rivela persino di essere rimasta incinta e, in seguito, di aver abortito. Niente piccolo Wes in arrivo, dunque.

Allo stesso tempo, Michaela e Asher sono impegnati nell’acquisto di un materasso king-size, mentre Oliver cerca di convincere Connor a sposarlo. Persino Bonnie e Frank, alla ricerca di un nuovo studio per Annalise, sembrano andare d’amore e d’accordo. É evidente, da questo sfoggio di equilibrio mentale e relazioni salutari, che siamo alla proverbiale calma prima della tempesta: sta per succedere qualcosa di catastrofico.

Ma per inquadrare meglio la sfiga che sta per piovere sui nostri eroi, facciamo un passo indietro di una settimana. Fresca di prigione, Annalise si reca in visita dai suoi genitori e propone di usare i soldi dell’assicurazione sulla casa per mandare la madre, affetta da demenza senile, in una casa di riposo. Sia la diretta interessata che il padre di Annalise rifiutano sdegnati l’idea, e per consolarsi la Keating arriva quasi ad andare a letto con un uomo conosciuto in aereo, Desmond. All’ultimo momento, però si tira indietro, perché ha seguito tutte le puntate di Lost e sa che aereo più tizio che si chiama Desmond uguale problemi.

Nel frattempo l’anziana madre di Annalise ha un episodio di demenza che la porta a riconsiderare l’idea di trasferirsi in un centro specializzato, ma suo marito non vuole sentirne parlare: meglio installare un complicato sistema di campanelle e serrature, e sperare che la cara vecchietta non ammazzi qualcuno in un momento di confusione.

Rendersi conto che ormai nessuno, nemmeno i suoi genitori, le dà più retta, è una bella botta per l’autostima di Annalise; il colpo di grazia arriva dalla commissione disciplinare, che vorrebbe radiarla dall’ordine degli avvocati. Capiamo che la nostra AK è davvero cambiata quando, invece di aggredire verbalmente la commissione nel suo classico stile da bulla, implora letteralmente i giudici di lasciarle il suo lavoro. E funziona! Inteneriti, i membri della commissione la reintegrano nell’ordine. É proprio vero, con le buone si ottiene tutto.

Ma arriviamo finalmente al fatidico incontro con i Keating Four (più Bonnie). Per tutti loro, compresa la sua fidata assistente, Annalise ha una lettera di raccomandazione e il consiglio di prendere strade separate dalla sua, per il loro stesso bene. Prevedibilmente, Bonnie, come pure Michaela e Asher, non prende bene la separazione. Laurel, invece, coglie la palla al balzo: molla lo scoop di essere ancora incinta, se ne va e tante care cose. Connor è l’unico a uscire di scena senza sceneggiate; d’altra parte è dalla prima stagione che non vede l’ora di liberarsi di Annalise.

Mentre le due coppiette (Michaela e Asher, Oliver e Connor) tornano ai loro progetti (rispettivamente potere supremo e tranquillità domestica), Bonnie, in quella che sembra tanto una ripicca, va a lavorare dal procuratore che ha perseguitato Annalise, mentre Laurel, che scopriamo essere a conoscenza del ruolo avuto da suo padre nella morte di Wes, fa ritorno al suo appartamento e alla sua pistola.

E Annalise? Bè, finché non si rimette in carreggiata le tocca affittare uno squallido monolocale e, come ordinato dalla commissione, incontrare regolarmente uno strizzacervelli.

Ma la puntata non può dirsi conclusa senza un flashforward: ecco quindi che, tre mesi più tardi, vediamo Frank e il terapista di Annalise correre in ospedale per qualcuno che ha assunto droghe. Sarebbe logico pensare a una ricaduta di Annalise, e invece si tratta di Laurel che, svegliandosi ricoverata e scoprendo di non essere più incinta, va nel panico.

E con questo cliffhanger ci rendiamo conto che nessuno può sfuggire ad Annalise, non i suoi stagisti né, tantomeno, noi disgraziati che l’abbiamo seguita fin qui. Alla prossima settimana!