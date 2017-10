Le regole del delitto perfetto: il recap della 4×04

Torna Le regole del delitto perfetto, con l’ennesima puntata in cui non succede nulla di rilevante, se non negli ultimi trenta secondi. La nostra principessa del foro Annalise è ancora decisa a portare avanti la sua class action contro la pubblica difesa, ma le è sfuggito un dettaglio fondamentale: servono un sacco di soldi. Inizia così un piano iper complicato per procacciarsi un po’ di cash.

Per tornare a insegnare legge le serve l’appoggio della sua ex-capa, la preside Soraya Hargrove; e per convincere quest’ultima ad aiutarla le promette di farle ottenere la custodia dei figli nella sua turbolenta causa di divorzio. Peccato che della cosa si occupi già Teagan Pryce, la nuova mentore di Michaela allo studio Caplan & Gold. Tutti i casi di Annalise si svolgono allo stesso modo e quindi, come da copione, la Keating inizialmente fa casino, poi ha un colpo di genio e vince salvando capra e cavoli. Nello specifico, non solo riottiene la fiducia della Hargrove, ma riceve anche un’offerta di lavoro alla Caplan. E tutto ciò nonostante Annalise, come suo solito, sia passata come un carro armato sui sentimenti di svariate persone. In particolare di Michaela, che pensava di essersi liberata della prof e invece se la ritrova fra i piedi pure al lavoro.

Come reazione la ragazza si immerge ancora di più nell’indagine sulla Antares, coinvolgendo pure Oliver che, poveraccio, ha ben altri problemi. Infatti ha cercato di far riavvicinare Connor ai suoi genitori, e qual’è il risultato? Connor si sente dire dal padre “Oliver non fa per te”. Inconcepibile.

In parallelo continua lo psicodramma di Laurel: prima fa sesso con Frank dando la colpa agli ormoni da gravidanza, poi scopre che il procuratore Denver riceve finanziamenti da suo padre, il boss Castillo.

Intanto Bonnie e Clyde, cioè, Nate, che hanno troppo tempo libero, scoprono il progetto di class action di Annalise e corrono ai ripari; in concreto, Bonnie inizia ad andare in terapia da Isaac, il terapista di Annalise, sotto il falso nome di Julie. A questo punto la trama ha perso qualsiasi parvenza di senso e dunque via al flash forward: 2 mesi dopo, vediamo che la scena del crimine, oltre all’appartamento di Annalise, comprende gli uffici della Caplan in cui c’è anche un testimone, Oliver. Un nome in meno per il toto-morto; per spuntarne un altro dalla lista ci tocca aspettare venerdì prossimo.