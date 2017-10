Le regole del delitto perfetto: il recap della 4×05

La presenza di Isaac lo strizzacervelli diventa sempre più invasiva di puntata in puntata. Shonda vuole mandarci un messaggio: se continuiamo a guardare Le regole del delitto perfetto ci toccherà andare in analisi. Ma a noi piace vivere pericolosamente.

A importunare il povero psicologo stavolta è Bonnie, che ancora si spaccia per Julie, raccontandogli di aver fatto qualcosa di molto cattivo a una certa Mae. Ovviamente trattasi di Annalise, ancora impegnata nella sua crociata contro la pubblica difesa: parlando con una serie di carcerati, la nostra ex alcolista ha raccolto un bel po’ di adesioni per la sua class action, persino quella della ex compagna di cella che la picchiava a giorni alterni. Nonostante il doppiogioco di Nate, che avverte la sua ex, Bonnie ha fatto però altrettanti progressi nella sua indagine sullo studio di pubblica difesa gestito da Virginia Cross, e ha iniziato a scippare ad Annalise i suoi sostenitori offrendo loro accordi più vantaggiosi. Ma perché tanto rancore?

Alcuni flashback del 2002 ci mostrano il primo incontro fra Annalise e Bonnie. La Keating, incaricata di difendere in aula un uomo ricco e influente accusato di pedofilia, pur di vincere la causa mette sotto torchio la sua vittima, che altri non è se Bonnie. Dopodiché si sente in colpa, e vorrei ben vedere. Lascia lo studio in cui lavora per dedicarsi all’insegnamento e decide di aiutare Bonnie a diventare avvocato a sua volta. Insomma, Annalise gliene ha fatte di tutti i colori, ma grazie all’aiuto di Isaac, che ha vinto la licenza da psicanalista con le merendine, la ragazza ammette di volerle ancora bene.

C’è qualcosa che ci salva da questo psicodramma? Non certo Laurel, che continua ad andare a letto con Frank il quale nutre forti dubbi sulla paternità del futuro bambino di lei. Né possiamo contare su Connor, che prima fa la larva sul divano, poi contempla l’alternativa “mi suicido o tradisco Oliver con tizi rimorchiati su internet?” e alla fine prende la peggior decisione possibile: torna a collaborare con Annalise.

Tanto per cambiare possiamo contare solo su Michaela. La nostra stagista bulla preferita si fa aiutare da Oliver a sbirciare nel pc della sua capa, anche se con qualche scrupolo, visto che lei cinque minuti prima le ha regalato un paio di bellissime Louboutin. Alla faccia dei tirocinanti italiani che se va bene beccano i buoni pasto. In ogni caso l’indagine sulla Antares procede; ciò che Michaela non sa è che il suo fidanzato Asher non è scemo come sembra, e si è accorto dei suoi maneggi segreti. Il flashforward finale ci mostra proprio Asher, due settimane più tardi. Piange sconsolato chiuso in una cella, simboleggiando un po’ tutti i fan che continuano fedelmente a seguire la serie. Alla prossima!