Le regole del delitto perfetto: il recap della 4×06

Abbiamo capito che la psicoterapia è una delle colonne portanti di questa stagione, ma nella sesta puntata di Le regole del delitto perfetto le sedute si moltiplicano, le trovi una dentro l’altra come le matrioske. Se l’avesse saputo Freud avrebbe abbandonato la psicanalisi per darsi all’agricoltura. L’ormai familiare Isaac, terapista di Annalise e recentemente anche di Bonnie, sembra avere a sua volta bisogno di aiuto e si rivolge a una donna misteriosa. I racconti di Annalise su come abbia perso il suo bambino innescano ricordi di un trauma simile in Isaac; per questo la donna (forse la sua terapista? I terapisti vanno in terapia? Mah) gli consiglia di rinunciare a seguire la Keating.

Nel frattempo la nostre eroina, sempre con Connor appresso perché tanto non ha niente di meglio da fare, continua la lotta per lanciare la class action, aggirando le contromosse di Bonnie e del procuratore Denver. Prendendo in prestito una classica mossa da Olivia Pope in Scandal, il dinamico duo decide che il modo migliore per risolvere una controversia è il populismo, e quindi mettono in piazza la class action facendo fare un discorso in mondovisione a un ragazzino, figlio della ex compagna di cella di Annalise che ora però le vuole bene. Nel caso la situazione non fosse già abbastanza confusa aggiungiamo che Asher, avendo intuito che la sua ragazza gli racconta frottole, scopre la cospirazione di Laurel, Michaela e Oliver tramite una telecamera nascosta in un orsacchiotto di peluche. Ma sul serio? La scoperta è così sconcertante che decide di lasciare Michaela. Dopo tre stagioni di omicidi e complotti vari, prendersela tanto per una balla pare un pelino esagerato.

Ad alzare il livello di dramma ci si mette pure Frank che, essendo entrato alla facoltà di legge, si sente già un grande avvocato e quindi fa progetti a lungo termine, tipo stare con Laurel e fare da padre a suo figlio. Laurel non sembra tanto convinta ma sorvoliamo, perché nel frattempo è venuto fuori il grande piano di Papà Castillo: rendere la Antares una compagnia a partecipazione pubblica e fare un sacco di soldi. Sconcerto degli spettatori. Per Laurel è tutto chiaro: Wes è stato ucciso perché, nel caso avesse accusato Annalise, sarebbero venuti fuori tutti i loro crimini, compresi i suoi (di Laurel) impedendo alla Antares di fare il salto. Gli spettatori si grattano la testa: non si è capito un tubo. Ora bisogna che Michaela rubi il badge alla sua capa, che adora, in modo che Oliver possa accedere al server della Caplan & Gold. Gli spettatori ora hanno tutto chiaro: è una supercazzola.

Di questa puntata l’unica cosa che abbiamo afferrato è che la donna misteriosa che psicanalizza Isaac è la sua ex moglie, con cui ha avuto una figlia che si è suicidata. Anzi no, nel flash forward a una settimana dopo vediamo anche Annalise coperta di sangue, ma viva, sotto la doccia. A rigor di logica, nella prossima puntata dovremmo finalmente sapere cosa diavolo è successo è chi è morto. Ma purtroppo, in Le regole del delitto perfetto, la logica ha fatto la stessa fine della trama.