Le Regole del Delitto Perfetto: il recap della 4×08

Finalmente eccolo qui: il finale di metà stagione. La tensione si taglia con un grissino. Preparatevi al mal di mare perché in questa puntata ci sono tanti di quei salti e riavvolgimenti temporali che neanche in Memento. Lo scopo di Shonda è palesemente quello di non farci capire un tubo, ma stavolta vinciamo noi: mettendo assieme i flash forward delle scorse puntate, avevamo già capito (almeno a grandi linee) dove volesse andare a parare.

Il fulcro della storia è la festa aziendale della Caplan & Gold, durante la quale i nostri Stagisti Sfigati™ metteranno a segno il loro piano per distruggere la Antares. La sorpresa è che c’è anche Connor: dopo aver saputo tutto da Oliver se l’è presa con Laurel, e quindi di default è stato strapazzato da Frank, ma alla fine ha deciso di non ostacolare il piano. E perché? Ma per Wes! Tutto viene fatto in nome di Wes. Soprattutto perché se Laurel non lo nominasse ogni tanto ci saremmo già dimenticati della sua esistenza.

Ma andiamo al dunque. La festona in ufficio della Caplan è un mega party che non sta né in cielo né in terra e dà agli spettatori idee profondamente sbagliate sul mondo del lavoro. L’importante però è che Michaela, mentre la sua capa Tegan è impegnata a tenere un discorso, riesce a sottrarle il tesserino che permetterà a Oliver e Laurel di rubare dei documenti dai server dello studio. Il tempo però scarseggia e Asher propone un nuovo piano: infilare il tesserino in tasca a Simon l’Insopportabile, che nel frattempo si è dichiarato a Oliver. Così, a caso, giusto per ricordarci che nulla ha più senso in Le Regole del Delitto Perfetto. Ovviamente qualcosa va storto: Simon li ha sentiti complottare e ha strappato la borsa a Laurel, trovandoci dentro una pistola con cui si spara per sbaglio.

Con Oliver e Asher nel panico, tocca a Michaela (come sempre) prendere in mano la situazione: spedisce a casa Laurel e inscena il suicidio di Simon prima di chiamare la polizia. Vale la pena sottolineare come Michaela, in questa mezza stagione, sia praticamente diventata la nuova Annalise. Quella originale invece fa del suo meglio per complicare le cose: dal momento che Connor, fra una cosa e l’altra, è riuscito a spifferarle tutto, invita Laurel nel suo appartamento per discutere la cosa. La ragazza rimane bloccata in ascensore e va prematuramente in travaglio, forse per un colpo ricevuto nella colluttazione tra Frank e Connor.

La puntata si chiude con Simon sotto i ferri e Asher che viene arrestato, mentre Dominic (lo scagnozzo del signor Castillo) viene a sapere del complotto così, per pura fortuna, appostandosi dietro un angolo. Intanto Annalise tenta disperatamente di rianimare il bambino di Laurel: alla fine si sente un vagito, quindi si presume che stia bene.

Tirando le somme, questa doveva essere una puntata super adrenalinica e invece la suspense, nonostante le molte domande ancora senza risposta, è ai minimi storici. Il bello è che abbiamo due mesi prima che la serie ricominci; due mesi pieni per dimenticare la delusione e cascarci un’altra volta, illudendoci che la storia possa essere di nuovo avvincente come nella prima stagione. Alla prossima!