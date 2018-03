Le regole del delitto perfetto: il recap della 4×14

Pensavate di essere sfuggiti alla sindrome del salto temporale tipica degli show targati Shondaland? Sbagliato. Si ritorna ai flash, solo che stavolta non sono –forward, come succede di solito in Le regole del delitto perfetto, ma normalissimi –back.

Otto mesi fa Wes (ebbene si, non riusciremo mai a liberarcene), esattamente il giorno prima di essere trasformato in arrosticino, incontra Sandrine, che gli offre dei soldi per lasciare Laurel. Una cosa che qualunque madre farebbe. Quando Wes rifiuta l’offerta, la signora insiste: lo fa per il suo bene, per proteggerlo dal colossale due di picche che Laurel, prima o poi, gli rifilerà.

Una volta ascoltata la registrazione di questo scambio di opinioni, Laurel, Frank e Bonnie discutono della possibilità di parlarne con Annalise. Ma la Keating ha ben altri problemi. Come ricorderete dal finale della scorsa puntata, Simon è uscito dal coma e come prima cosa chiede di vedere Oliver. Il suo unico ricordo, infatti, è l’aver fatto coming out dichiarandosi a lui. Ma le indagini proseguono e Michaela viene chiamata nuovamente a testimoniare su quanto è accaduto alla Caplan. La ragazza, come suo solito, se la cava egregiamente con i poliziotti; molto meno con il fidanzato Asher, al quale continua a tenere nascosto il fatto di aver avuto una tresca con Marcus. Connor, reso più sentimentale dalle nozze imminenti, le consiglia di vuotare il sacco.

La situazione sembra precipitare quando Simon, ora sotto tutela legale di Teagan, inizia a ricordare la presenza di Laurel alla festa. Annalise salva provvisoriamente la situazione convincendo Simon ad addossarsi la colpa del furto, consegnare i file della Antares alla polizia e ottenere così la green card per le talpe che denunciano crimini corporativi. Non è ben chiaro come dovrebbe fare a consegnare i file, visto che non li ha rubati lui ma Laurel, e che quest’ultima li ha persi. Mah.

Laurel intanto continua a remare contro: dopo aver ricattato il procuratore Denver per farsi aiutare a scoprire il vero assassino di Wes, fa una scenata a Sandrine, accusandola di aver detto lei a Jorge che Wes stava per denunciare tutti alla polizia, in pratica condannandolo a morte. La sua mossa spinge Denver ad agire contro Bonnie, che sa essere una talpa nel suo ufficio: probabilmente in seguito a un sabotaggio della sua auto, Bonnie ha un incidente stradale.

Ah, in tutto questo Asher ha scoperto il tradimento di Michaela ed è in corso una lite straziante con pubblico spargimento di lacrime. È comunque la parte più comprensibile di una puntata ingarbugliata all’interno di una serie sempre più incomprensibile. Alla prossima!