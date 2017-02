Legion: recensione e recap del pilot della serie con Dan Stevens e Aubrey Plaza

Per la gioia dei fan Marvel americani, ieri sera negli Stati Uniti è andata in onda la prima puntata della nuova serie Legion, creata e diretta da Noah Hawley (Bones, Fargo). Dopo il debutto su FX, Legion approderà su FOX Italia lunedì prossimo, il 13 Febbraio.

Come anticipato nel nostro articolo Aspettando Legion, la serie è incentrata sul personaggio dei fumetti David Haller, un mutante affetto da disturbo da personalità multipla, e sul suo venire a patti con la malattia mentale in un viaggio alla scoperta delle proprie capacità. A interpretare David è il britannico Dan Stevens (Downton Abbey, La Bella e la Bestia).

Il pilot si apre sull’immagine del protagonista da bambino, raccontandoci un’infanzia normale che col tempo si trasforma in un’adolescenza turbolenta. Già da ragazzo, infatti, David ha iniziato a sentire delle voci e a convincersi di poter spostare gli oggetti con il pensiero, in quello che potrebbe essere un chiaro sintomo di schizofrenia oppure il manifestarsi di un superpotere.

A un tentativo di suicidio segue il ricovero all’ospedale psichiatrico Clockwork, dove David fa amicizia con alcuni dei pazienti, in particolare la tossicodipendente Lenny. Inoltre ha modo di parlare con il suo terapista di quello che chiama “il demone con gli occhi gialli”, ovvero l’uomo dall’aspetto terrificante che gli appare durante le sue crisi.

I sei anni di ricovero si concludono bruscamente quando David si innamora di un’altra internata, Sydney Barrett (la Rachel Keller di Fargo), e inconsapevolmente provoca un misterioso incidente in cui perdono la vita molti pazienti. Catturato e interrogato da un’organizzazione governativa, David inizia a temere che tutto ciò che vede o sente possa essere frutto della sua immaginazione, ma si rende anche conto di avere qualcosa di speciale, che agli occhi degli altri lo rende sia una risorsa che un pericolo.

Per tutta la puntata David si dibatte fra sogno e realtà, fra ricordo e allucinazione, accompagnandoci attraverso un mondo straniante in cui tecnologie moderne si accompagnano a costumi e ambientazioni che richiamano gli anni ‘60-’70. Il senso di alienazione provato dal protagonista investe anche lo spettatore, esaltato da una colonna sonora vintage che comprende The Rolling Stones e The Who.

Distanziandosi nettamente da qualsiasi altra serie sui supereroi dei fumetti, Legion ci offre una narrazione in cui il dubbio è una costante: il protagonista dubita di sé stesso e delle sue percezioni; chi indaga su di lui non sa di preciso a cosa va incontro, e anche noi spettatori non sappiamo a cosa credere. I ripetuti rovesciamenti di prospettiva ci portano a prendere con le pinze qualsiasi informazione abbiamo e le domande sollevate da questa prima puntata sono molte: le persone che appaiono a David sono reali o semplicemente una sua allucinazione? Oppure sono state reali in passato, ma ora vivono solo nella sua mente, come nel caso della sua amica Lenny, interpretata da Aubrey Plaza (Parks and Recreation)? E i poteri di David, sono davvero suoi o gli derivano dalle “voci”, dalle persone che abitano il suo subconscio? Il “demone dagli occhi gialli” è una di queste persone o si tratta di un antagonista esterno, come gli agenti governativi che danno la caccia a David?

Allontanarsi dalle classiche storie degli X-Men è per Legion un modo di coinvolgere anche spettatori che non si interessano alle trasposizioni dei fumetti sul piccolo schermo, e di certo sollevare così tanta curiosità in un pilot cattura l’attenzione. L’incertezza potrebbe essere un rischio, soprattutto quando si tratta il difficile tema della malattia mentale; ma è un rischio calcolato, che evidentemente gli autori sono disposti a correre. Di certo il cast sembra essere all’altezza della situazione: Dan Stevens è perfettamente calato nella parte e ci presenta una follia ironica e non troppo angosciante, mentre Aubrey Plaza si conferma bravissima nell’interpretare ruoli sopra la righe, da outsider.

Visivamente spettacolare e con un intreccio avvincente, Legion diventerà sicuramente un appuntamento fisso per chi scrive e per molti altri, se saprà mantenere l’alto livello del debutto.