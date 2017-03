Legion: rinnovata per una seconda stagione la serie di Noah Hawley

FX ha rinnovato Legion, serie ispirato al mondo dei mutanti della Marvel e prodotta dalla Fox, per una seconda stagione. Creata da Noah Hawley (Fargo), ha per protagonisti Dan Stevens, Aubrey Plaza e Rahcel Keller.

Prodotta dallo stesso Hawley insieme a Lauren Shuler Donner, Bryan Singer, Simon Kinberg, Loeb, Jim Chory e John Cameron, la prima stagione è attualmente in corso sia in USA che in Italia ed è composta da dieci episodi.

“La prima serie di Legion è stata un’incredibile conquista per noi. Più che una nuova serie TV rappresenta un nuovo modo di concepire il genere dei supereroi e per questo ringraziamo Noah Hawley per essersi preso il rischio di compiere un’operazione simile anche a fronte delle alte aspettative nutrite dal pubblico. Sarà un piacere per noi continuare a lavorare con lui”, ha commentato il portavoce di FX Eric Schrier.