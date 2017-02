LEGO Batman – Il Film: Joker presenta alcuni villain DC nella nuova clip

Non importa quanto sia il vostro livello di nerdaggine in riferimento a Batman, sicuramente sarete in grado di riconoscere alcuni villain che appaiono in LEGO Batman – Il Film. Ovviamente, notiamo immediatamente Joker, il grande nemico del Cavaliere Oscuro, a cui seguono Due Facce, l’Enigmista, Spaventapasseri, Bane, e Pinguino.

Tutti i villain sopracitati appariranno in LEGO Batman – Il Film, ma oltre a loro, vedremo anche altri villain DC meno conosciuti. Nella nuova clip del film d’animazione, Joker presenta alcuni di loro: Crazy Quilt, Eraser, Polka-Dot Man, Tarantula, Re Tut, Orca, Falena Assassina, Re degli Orologi, Zodiac Master, Gentleman Ghost, Calendar Man, Zebra Man, e Condiment King.

Nel cast vocale saranno presenti oltre a Will Arnett (Batman), Michael Cera (Robin) e Rosario Dawson (Batgirl), anche Ralph Fiennes (Alfred), Jenny Slate (Harley Quinn), Zach Galifianakis (Joker), Mariah Carey (Sindaco McCaskill) e Billy Dee Williams, che torna nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce diciassette anni dopo il Batman di Tim Burton.

LEGO Batman – Il Film, diretto da Chris McKay, arriverà nelle sale italiane il 9 febbraio 2017.

FONTE: Comicbook