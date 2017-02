LEGO Batman: recensione del film doppiato da Claudio Santamaria

A sentire la parola “supereroe” si pensa solitamente a uomini e donne imbattibili, dotati di saggezza estrema e poteri straordinari. Virtù che provengono da un altro pianeta, da un incidente nucleare, dal morso di un ragno modificato geneticamente. Fra tutti i supereroi però ce n’è uno molto particolare, probabilmente anche il più famoso, e a differenza di molti colleghi non ha alcun potere, è pieno soltanto di rimorso e voglia di rendere giustizia e felicità alla comunità. Di donare alla gente quella spensieratezza che lui non ha praticamente mai avuto, o che ha avuto per pochissimi anni, prima che i suoi genitori venissero brutalmente uccisi durante una rapina nelle strade buie di Gotham City. Si chiama – lo avete già capito – Batman, al secolo Bruce Wayne con un vestito da pipistrello gigante addosso. Tutto ciò che fa è possibile grazie al suo sterminato patrimonio che gli permette di avere una villa enorme, una bat-caverna e decine e decine di gadget e veicoli ultratecnologici con cui sconfigge quotidianamente il crimine. Nell’immaginario comune, il cavaliere oscuro è un supereroe triste, malinconico, con il broncio costante, ma non nel mondo dei LEGO. In LEGO Batman il nostro uomo pipistrello è sboccato, cinico, rozzo, egoista ma con la battuta sempre pronta, il personaggio perfetto per la voce roca di Claudio Santamaria (reduce dall’essere un Jeeg Robot artigianale), molto più incisivo della collega Geppi Cucciari-Batgirl.

Adora il beat-box e i vestiti con i lustrini, ma soprattutto ama la sua solitudine, che è anche la sua corazza. Non avere una famiglia significa non poter perdere nessun altro, dunque non provare altro immenso dolore; questa condizione però non può esistere per sempre, la vita ci pone – presto o tardi – davanti a situazioni strambe che magari ci fanno riconsiderare tutto. Il cuore di questo nuovo film targato Warner Bros. si ritrova proprio in questo, nell’elaborare a pieno il lutto e aprire l’anima agli altri, nel capire che non sempre si può riuscire a far tutto da soli, che al contrario c’è spesso bisogno di una squadra per raggiungere degli obiettivi. Quello che sembra un noioso trattato filosofico e morale, è in realtà ben camuffato in un’opera colorata e spassosa, adatta agli adulti come ai più piccini. Gli scrittori di LEGO Batman hanno pensato soprattutto ai bambini, inserendo continuamente gag e situazioni imbarazzanti, c’è però molto materiale rivolto anche agli adulti. Fra le righe c’è infatti un chiaro messaggio destinato ai genitori (ai padri soprattutto) che parla dell’atteggiamento che si ha verso i figli, della presunzione e dell’autorità – a volte ingiustificata. Ai più grandi sono anche rivolte le decine di citazioni presenti nel film, che celebrano il personaggio cinematografico di Batman dagli albori sino ai giorni nostri.

Come non bastasse la Warner Bros. ha inserito nel calderone anche i suoi migliori cattivi, prendendoli in prestito da altre opere e saghe letterarie, pensiamo ad esempio a Voldemort di Harry Potter o all’occhio di Sauron de Il Signore degli Anelli. Il nostro amato uomo pipistrello dovrà infatti vedersela con una banda di super cattivoni guidata da Joker, pronto a radere al suolo l’oscura Gotham City solo per il gusto di diventare il nemico numero uno di Batman. Forse l’unico aspetto che si può recriminare agli autori è l’aver abbassato moltissimo il target del film inserendo gag demenziali, pernacchie e altri mezzucci per scatenare risate facili; se si sorvola, siamo dinanzi all’ennesimo prodotto cinematografico LEGO divertente – a partire dai loghi iniziali sino alla sigla finale – e profondo, con scene d’azione entusiasmanti e momenti che sfiorano la poesia. Un prodotto da non perdere, qualsiasi sia la vostra età.