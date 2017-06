LEGO Ninjago – Il Film & Justice League: due nuovi poster!

La Warner Bros. ha rilasciato due nuovi poster per LEGO Ninjago – Il film e Justice League. Come sappiamo, il primo sarà il nuovo film dedicato ad uno dei tanti universi che coinvolgono i famosi mattoncini (Ninjago City), mentre il secondo sarà il film che riunirà gli eroi dell’Universo DC.

L’uscita nelle sale per LEGO Ninjago è fissata per il prossimo 22 settembre. Il cast dei doppiatori originali include anche Dave Franco, Michael Peña, Fred Armisen, Kumail Nanjiani, Zach Woods, Abbi Jacobson, Jackie Chan, Olivia Munn e Justin Theroux. In questa avventura, la battaglia per la difesa di NINJAGO City chiama all’azione il giovane Lloyd (Dave Franco), alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti guerrieri e LEGO Master Builder. Guidati dal Maestro di kung fu Wu (Jackie Chan), tanto spiritoso quanto saggio, devono sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon (Justin Theroux), la persona più cattiva che esista, che oltretutto è il padre di Lloyd.

Per quanto riguarda Justice League, l’unica cosa dire è che nel poster rende ufficiale (ma si sapevo da tempo) la presenza di Superman/Henry Cavill all’interno del film. Inoltre, assieme a questo è stato annunciato che al prossimo Comic-Con di San Diego (il 22 luglio, per la precisione) verrà mostrato un nuovo trailer. Justice League uscirà nelle sale italiane il 16 novembre. Nel cast: Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Gal Gadot (Wonder Woman) e Ray Fisher (Cyborg).

Ecco i poster: