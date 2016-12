L’attore irlandese Liam Neeson, ormai icona degli action movie, diventa Babbo Natale. Neeson ha recentemente partecipato al The Late Show di Stephen Colbert, per promuovere Silence di Martin Scorsese a A Monsters Calls che lo vede nei panni di doppiatore. Qui sotto la divertente scenetta in cui Neeson fa dei provini per impersonificare Babbo Natale.